Star Wars Battlefront 2: Open Beta a confronto su PS4 e Xbox One

Digital Foundry ha pubblicato un video che mette a confronto le versioni PlayStation 4 e Xbox One dell'Open Beta di, terminata ufficialmente nella giornata di oggi.

La Beta del gioco gira con risoluzione dinamica che spazia da 972p a 1080p su PlayStation 4 tra 900p e 1000p su Xbox One. In linea generale, sulla console Sony il gioco presenta un comparto tecnico leggermente migliore, con una grafica più nitida e un framerate più stabile nelle situazioni più concitate. Su PlayStation 4 Pro, Star Wars Battlefront 2 utilizza una risoluzione dinamica compresa tra 1440p e 2560x1440 come valore massimo registrato e 60 fps stabili.

Star Wars Battlefront 2 uscirà il 17 novembre su tutte le piattaforme citate e su PC, coloro che effettueranno il preorder della Deluxe Edition potranno iniziare a giocare dal 14 novembre.