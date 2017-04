Star Wars Battlefront 2 potrebbe ricevere una modalità VR in futuro?

Durante un'intervista concessa a Eurogamer,diha lasciato intendere chepotrebbe ricevere una modalitàdopo il lancio del gioco: possiamo aspettarci qualcosa di simile alla X-Wing VR Mission del primo capitolo?

"Al momento non stiamo parlando della VR per Battlefront 2. Questa è una storia da affrontare un altro giorno...", dice Webster, facendo pensare che gli sviluppatori potrebbero considerare la realizzazione di una modalità VR per Battlefront 2 dopo il lancio del gioco (previsto per il 17 Novembre su PC, Xbox One e Playstation 4). Considerando che il prossimo capitolo di Battlefront avrà finalmente una campagna single player, ci domandiamo se ci sarà la possibilità di giocarla in realtà virtuale. Per saperne qualcosa in più non rimane che attendere nuovi dettagli da Electronic Arts e DICE.

Vi ricordiamo che pochi giorni fa sono emersi nuovi concept art del gioco. Star Wars Battlefront 2 potrà essere provato in anteprima il 9 Novembre dagli abbonati EA Access.