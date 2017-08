Star Wars Battlefront 2: la pre-Alpha gira in 1080p a 60FPS su PS4 Pro

La nuova analisi condotta da Digital Foundry è dedicata a. In particolare, è stata esaminata la versione pre-Alpha dello sparatutto disulla console mid-gen di Sony,

Come confermato dal video che trovate in cima alla notizia, la build presente alla Gamescom 2017 di Star Wars Battlefront 2 gira su PlayStation 4 Pro alla risoluzione di 1080p. Per quanto riguarda le prestazioni, abbiamo un frame-rate quasi sempre ancorato ai 60FPS, che però cala fino ai 50FPS durante le sequenze giocate all'interno dell'estesa stazione spaziale. Sottolineiamo nuovamente che quella analizzata è una versione pre-Alpha del gioco: DICE, quindi, avrà tutto il tempo necessario per stabilizzare maggiormente il frame-rate e cercare di alzare la risoluzione di partenza.

Star Wars Battlefront 2 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 17 novembre. Per un approfondimento sullo sparatutto ispirato alla saga cinematografica di George Lucas, vi invitiamo a consultare la nostra anteprima.