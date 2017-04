Star Wars Battlefront 2: primo trailer ufficiale, il gioco esce il 17 novembre

Come promesso, durante un panel alladi Orlando,hanno pubblicato il primo trailer ufficiale di, nuovo gioco diin arrivo a novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il trailer include alcune sequenze tratte dal teaser trapelato a metà settimana e conferma la presenza del tanto richiesto Story Mode. Questa la sinossi diffusa dal publisher: "in Star Wars Battlefront II puoi combattere battaglie leggendarie ambientate in ogni era. Vivi la storia mai raccontata di Iden, un assaltatore d'élite. Affronta intense battaglie terrestri e spaziali in un'esperienza multigiocatore più ricca che mai con eroi e malvagi leggendari, epici combattimenti e un profondo sistema di progressione e personalizzazione."



I giocatori che effettueranno il preordine riceveranno anche una serie di skin tratte da Star Wars Gli Ultimi Jedi, nuovo film della saga in arrivo a dicembre, di cui è stato da poco diffuso il primo trailer in italiano. Star Wars Battlefront II uscirà il 17 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Oltre ad aver svelato i primi dettagli su campagna e multiplayer, Electronic Arts ha aperto il sito ufficiale del gioco.