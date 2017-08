Star Wars Battlefront 2: primo gameplay per le battaglie spaziali multiplayer

ha continuato la propria conferenza pre-con il trailer in-engine dedicato alle battaglie spaziali dipubblicato pochi giorni fa, e successivamente è passata a mostrare il gameplay vero e proprio.

Nello specifico, l'azienda ha tenuto una sessione di gioco in diretta della modalità multigiocatore Caccia stellari all'assalto, in cui possiamo osservare uno scontro fra i Ribelli e l'Impero nei pressi di una Torpediniera Stellare. Nel corso della battaglia è possibile indossare i panni di alcuni celebri personaggi di Star Wars come Boba Fett, Han Solo e Darth Maul, e pilotare le loro navicelle dotate di abilità speciali. Ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 sarà disponibile a partire dal 17 novembre su PC, PS4 e Xbox One.