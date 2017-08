Star Wars Battlefront 2: pubblicato ufficialmente il trailer della Gamescom 2017

Come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri, un nuovo trailer diè emerso online, anticipando così di qualche ora le mosse di Electronic Arts. La compagnia statunitense ha ora pubblicato ufficialmente il filmato, contenente alcune scene inedite rispetto alla versione trapelata in precedenza.

Come promesso diverso tempo fa, EA presenta in occasione della Gamescom le spettacolari battaglie spaziali di Star Wars Battlefront 2, mostrando una serie di scene cinematiche e di gameplay dal particolare impattivo visivo (tutte le sequenze sono girate in-engine, come specificato all'inizio del video).

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 17 novembre. EA dovrebbe mostrare ancora più materiale per il suo gioco durante il suo show che si terrà a Colonia partire dalle ore 18:00 di lunedì 21 agosto.