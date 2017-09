Star Wars Battlefront 2: requisiti minimi e consigliati per l'Open Beta PC

ha rivelato i requisiti di sistema minimi e consigliati per la Open Beta PC di, al via la prossima settimana. La fase di test si terrà dal 6 al 9 ottobre, con accesso anticipato al 4 ottobre per coloro che hanno effettuato il preorder del gioco.

Requisiti Minimi

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 a 64-bit

Processore: AMD FX-6350, Intel Core i5 6600K

Memoria: 8 GB RAM

Scheda Video: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GeForce GTX 660 2GB

DirectX 11.0

15 GB di spazio libero su hard disk

Requisiti Consigliati

OS: Windows 10 a 64-bit

Processore: AMD FX 8350, Intel Core i7 6700 o superiore

Memoria: 16 GB RAM

Scheda Video: AMD Radeon RX 480 4GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

DirectX 11.1

15 GB di spazio libero su hard disk

La Open Beta di Star Wars Battlefront II permetterà di provare l'Assalto Galattico su Naboo e un Assalto Starfighter ambientato nello spazio. La versione completa del gioco uscirà il 17 novembre su PC, Xbox One e PlayStation 4, con accesso anticipato al 14 novembre per i preorder.