Star Wars Battlefront 2: rumor sul comparto tecnico della versione Xbox Scorpio

Il reporter ed insider di Windows Central Jez Corden ha di recente divulgato delle interessanti voci di corridoio nei riguardi della versionedi

"So già che Battlefront 2 girerà e si presenterà meglio su Scorpio rispetto alla stragrande maggioranza dei PC che siano capaci di far girare il gioco in 4K e 60fps", ha dichiarato Corden. Dal momento che - stando alle parole dell'insider - entrambe le versioni saranno capaci di raggiungere i 4K nativi e i 60fps, risulta chiaro come in questo caso si stia facendo un confronto in termini di ottimizzazione.

"Xbox è sovvenzionata, i PC no", ha poi aggiunto. "Se pensate che Microsoft la venderà a più di 500 dollari, vi verrà uno shock".

Naturalmente nulla di quanto riportato è confermato dalle parti ufficiali. Star Wars Battlefront 2 uscirà il 17 novembre su PC, PS4 e Xbox One. Il multiplayer del gioco sarà mostrato all'E3 il prossimo 19 giugno.