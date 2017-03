Parlando sul palco della Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference,(CFO di Electronic Arts) ha rivelato chesarà "" rispetto al suo predecessore.

Una dichiarazione non particolarmente precisa ma che lascia intuire la presenza di un maggior numero di contenuti, tra cui la già confermata modalità storia del tutto assente nel precedente episodio.

Star Wars Battlefront 2 arriverà alla fine del 2017 (in contemporanea con l'uscita di Star Wars VIII: The Last Jedi), il reveal del gioco potrebbe avvenire durante la Star Wars Celebration in programma a Orlando dal 13 al 16 aprile.