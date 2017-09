Secondo un Tweet pubblicato nelle scorse ore,supporterà la(VRR - Variable Refresh Rate) e l'su Xbox One X. Sebbene la notizia non sia stata confermata da sviluppatori e publisher, queste caratteristiche sono citate chiaramente nella scheda prodotto su Xbox Store.

L'immagine non sembra lasciare spazio a molti dubbi, in ogni caso potrebbe trattarsi di un semplice errore in fase di aggiornamento della pagina, restiamo dunque in attesa di eventuali conferme a riguardo da parte di DICE ed Electronic Arts.

Star Wars Battlefront 2 sarà disponibile dal 17 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, recentemente è stato confermato che il gioco non supporterà la modalità VR.