Star Wars Battlefront 2: trapelato il primo teaser trailer del gioco

Il primo teaser trailer diha fatto al sua comparsa su Vimeo, caricato da un misterioso insider conosciuto come " TheSpicinberg ". Il video è ora disponibile per la visione in anticipo rispetto al reveal ufficiale fissato per domenica 15 aprile.

Il teaser mostra alcune sequenze in-game e sembra confermare la presenza dello Story Mode, mostrando in azione per pochi secondi personaggi come Rey, Kylo Ren, Darth Maul e Yoda. Un banner finaler ricorda che effettuando il preordine si riceverà l'accesso ad alcuni personaggi (non meglio specificati) di Star Wars Gli Ultimi Jedi.

Per il momento non ci sono altri dettagli e il filmato potrebbe presto essere rimosso, in quanto pubblicato con largo anticipo rispetto al previsto Il reveal ufficiale di Star Wars Battlefront 2 è atteso per domenica 15 aprile nel corso della Star Wars Celebration di Orlando. Il gioco uscirà a fine anno su Xbox One, PlayStation 4 e PC Windows.