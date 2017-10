Star Wars Battlefront 2: Video Anteprima dello Story Mode

Nella campagna single player del nuovo sparatuttoavremo modo di assaporare un'autentica esperienza narrativa ambientata nell'universo di, ma da un punto di vista quasi inedito.

Invece che seguire le gesta di uno eroe dell'Alleanza, vestiremo i panni della bella Iden Versio, comandante della Inferno Squad dell'Esercito Imperiale.

Assalti impetuosi, imboscate fulminee, difese stoiche, fughe disperate. Ogni sequenza, ogni cutscene, urla il suo amore per la saga cinematografica. Quel che è certo è che non avremo a che fare con una campagna puramente riempitiva o priva di mordente: siamo fiduciosi che la collaborazione con Lucas Film avrà dato vita a uno storytelling più che apprezzabile. Non ci resta dunque che rimandarvi alla nostra recensione, in cui vi forniremo un'analisi più approfondita di questo e di altri aspetti di Star Wars Battlefront II, atteso sugli scaffali per il 17 novembre.