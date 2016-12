Star Wars Battlefront Death Star giocabile gratis dal 23 al 25 dicembre

ha annunciato che dal 23 al 25 dicembre il DLCdipotrà essere scaricato gratuitamente da Origin, Xbox Store e PlayStation Store e giocato liberamente e senza limitazioni per tutto il periodo indicato.

Le novità però non finiscono qui perchè tutti coloro che effettueranno almeno un login nel weekend di Natale riceveranno 5.000 crediti in omaggio e per tutto in fine settimana è prevista una doppia dose di punti XP in multiplayer. Indubbiamente una bella occasione per provare uno dei più interessanti contenuti aggiuntivi di Star Wars Battlefront, lo sparatutto DICE ambientato nel mondo di Guerre Stellari, in procinto di tornare sui nostri schermi con un sequel (Star Wars Battlefront 2) in arrivo alla fine del 2017.