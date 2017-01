Star Wars Battlefront: disponibile ora la patch di gennaio

ha pubblicato una nuova patch di: l'aggiornamento di gennaio pesa 2.2 GB ed è ora disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4. Questo update non aggiunge nuovi contenuti ma si limita a correggere vari bug e problemi.

La patch apporta migliorie al bilanciamento dei personaggi, delle armi e risolve piccoli problemi dell'interfaccia grafica, per il changelog completo vi rimandiamo a questo indirizzo. Alla fine dello scorso anno, Electronic Arts ha confermato la fine del supporto per Star Wars Battlefront, il gioco riceverà solamente patch correttive ma non sono previsti altri DLC o contenuti extra. DICE è attualmente concentrata su Star Wars Battlefront 2, in uscita alla fine dell'anno.