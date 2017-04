Star Wars Battlefront 2: galleria d'immagini con battaglie terrestri e spaziali

In seguito alla presentazione di Star Wars Battlefront II, Electronic Arts ha condiviso le prime immagini di gioco in full HD. La galleria, che trovate in calce alla notizia, propone uno sguardo sia sulle battaglie terrestri che su quelle spaziali.

In aggiunta, le immagini mostrano alcune location esotiche, l'Inferno Squad guidata da Iden Versio (protagonista della modalità single player), Kylo Ren e gli immancabili X-wing e Caccia Stellari TIE. La modalità multigiocatore di supporterà fino a 40 giocatori, e saranno ripercorribili tutte le principali ere della saga di Star Wars.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Star Wars Battlefront II uscirà il prossimo 17 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One anche nelle edizioni Elite Trooper Deluxe Edition.