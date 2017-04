Star Wars Battlefront II: primi dettagli su campagna e comparto multiplayer

Durante il panel tenuto alla Star Wars Celebration di Orlando, sono emersi i primi dettagli sulle modalità single e multiplayer di Star Wars Battlefront II. A differenza del primo capitolo, il nuovo sparatutto di DICE godrà di una vera e propria campagna.

Nella modalità single player, i giocatori vestiranno i panni del comandante Iden Versio, leader dell'unità speciale dell'Impero Galattico chiamata Inferno Squad. Dopo aver assistito alla distruzione della seconda Morte Nera, la squadra di Iden si imbarca in un'odissea lunga trent'anni, ricoprendo il lasso di tempo che intercorre tra Star Wars: Il ritorno dello Jedi e Star Wars: Il risveglio della Forza. I giocatori potranno prendere il controllo di alcuni degli eroi più amati della saga in battaglie sparse su fantastici pianeti, con location completamente inedite.

Nella modalità multiplayer saranno presenti tutte le ere di Star Wars: le due trilogie e l'universo narrativo iniziato con Star Wars: Il risveglio della Forza, riproponendo così la maggior parte dei conflitti. Tutti i personaggi storici della saga potranno essere impersonati dai giocatori, compresi Luke Skywalker, Kylo Ren, Yoda, Darth Maul e Rey. Ognuno di questi non sarà relegato nella propria era, dando vita a epici scontri tra personaggi che non si sono mai incontrati. Il multiplayer potrà ospitare fino un massimo di 40 giocatori, e i nuovi campi di battaglia includono la stazione Starkiller, Theed, Takodana, Mos Eisley, Endor, Hoth e altre. In aggiunta, Star Wars Battlefront II introdurrà l'esperienza delle battaglie spaziali, una feature richiesta a gran voce dai fan dello sparatutto DICE.

Star Wars Battlefront II uscirà il 17 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Electronic Arts ha anche annunciato la speciale Deluxe Edition e i bonus preordine.