Da oggi e per un periodo limitato, il Season Pass diè disponibile per il download gratuito su PC, Xbox One e PlayStation 4. Il Pass Stagionale permette di accedere a quattro espansioni per il gioco, normalmente disponibili a pagamento, ora gratuite a patto di riscattare il Pass entro il termine della promozione.

Nello specifico, il Season Pass permetterà di scaricare i DLC Orlo Esterno, Bespin, Morte Nera e Rogue One Scarif, i quali daranno accesso a 16 mappe extra, 8 personaggi aggiuntivi e quattro nuove modalità non presenti nel gioco base.

Il Season Pass di Star Wars Battlefront può essere scaricato gratis da Origin, PlayStation Store e Xbox Store, in quest'ultimo caso la promozione è valida solamente per gli abbonati Gold.