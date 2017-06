ha lanciato una nuova promozione dedicata agli utenti non iscritti al Playstation Plus. Coloro che acquisteranno tramite il Playstation Store l'abbonamento da(venduto al prezzo di 49.99 euro) otterranno in omaggio Star Wars Battlefront Ultimate Edition , lo sparatutto firmatobasato sull'universo di Guerre Stellari.

L'offerta è a tempo limitato e fino ad esaurimento scorte, ed è valida solamente per la sottoscrizione annuale effettuata tramite il Playstation Store. Ribadiamo che l'iniziativa è dedicata solamente ai giocatori che in questo momento non sono abbonati al servizio. Gli utenti idonei che aderiranno alla promozione riceveranno tra i 5 e 10 giorni dall'acquisto un'email contenente un codice per scaricare il gioco.