Star Wars Darth Maul: nuove immagini concept del gioco cancellato

Come probabilmente saprete, nel 2010stava sviluppando un videogioco didedicato a Darth Maul, progetto poi cancellato dopo l'acquisizione dida parte di. Oggi l'artista Thomas Skakolczay ha pubblicato alcune immagini concept dei personaggi, realizzate proprio per il progetto in questione.

Purtroppo non ci sono molti dettagli sul gioco, un vecchio concept trailer è stato pubblicato sul web nel 2014, altre informazioni non sono note. Red Fly Studio aveva sviluppato la versione Wii di Star Wars Il Potere della Forza 2 prima di iniziare i lavori su Star Wars Darth Maul, il titolo aveva ricevuto l'approvazione di LucasArts ma dopo l'acquisizione della società da parte di Disney i lavori sono stati interrotti, stessa sorte toccata a Star Wars Battlefront 3 e Star Wars 1313.