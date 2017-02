Star Wars Force Collection introduce due nuove carte

introduce due nuove carte: lo spietato comandante Imperiale, Grand’ammiraglio Thrawn, e l’esperta d’armi Sabine Wren.

Il Grand’ammiraglio Thrawn era un leader strategico brillante, incaricato di distruggere la ribellione. Sabine Wren era un’esperta di esplosivi e una graffitista Mandaloriana che faceva parte della Ghost Crew, a disposizione della ribellione. Entrambi i personaggi sono ora presenti nel gioco Star Wars Force Collection.

Star Wars Force Collection è un card battle game ambientato nell’universo di Star Wars dove i giocatori potranno gestire oltre 400 carte tra eroi, cattivi e veicoli della saga (tra cui Darth Vader e Luke Skywalker), creare un formidabile deck da battaglia e affrontare gli altri giocatori di ogni parte del mondo in battaglie delle legioni in tempo reale. Star Wars Force Collection è scaricabile da App Store per iPad, iPhone e iPod touch e da Google Play per i dispositivi Android.