Star Wars Force Collection: minigioco in stile Contra per lo Star Wars Day

Per un periodo di tempo limitato tutti i giocatori di Star Wars Force Collection avranno accesso a un mini-game a 4 livelli ispirato al leggendario Contra dove, armati di blaster, vestiranno i panni di Han Solo attraverso le foreste di Endor e nelle più difese strutture militari imperiali. I giocatori guadagneranno ricompense speciali per aver giocato a questo mini-game, i premi includono carte da 5-stelle del Lato Chiaro e del Lato Oscuro della Forza che potranno essere utilizzate anche nell'evento “Elite Operatives” che si terrà in concomitanza con l'uscita del mini-game.

Nuove carte 5-stelle, dedicate ai celebri personaggi di Star Wars Il Risveglio della Forza Finn e Capitan Phasma sono in arrivo in Star Wars Force Collection. Le carte di questi due personaggi sono la novità da aggiungere al più presto nel deck di ogni giocatore. Nuove carte 5-stelle dedicate a Lor San Tekka e ai Flametrooper faranno il loro esordio, nelle prossime settimane, in Star Wars Force Collection.