hanno stretto una partnership per sviluppare un headset AR per dispositivi mobile. Il dispositivo in questione ospiterà una serie di esperienze ina tema Star Wars, tra cui l'appena annunciato

Star Wars Jedi Challenges ci permetterà di impugnare la spada laser e di partecipare a entusiasmanti battaglie grazie alle potenzialità della Realtà Aumentata. Disney ha diffuso un primo teaser del progetto, svelando che alcune postazioni di prova saranno presto installate nei principali negozi Best Buy sparsi negli Stati Uniti.