Star Wars Rivals potrebbe essere annunciato all'E3?

Il 23 febbraio scorso, Lucasfilm ha registrato il marchiopresso l'ufficio brevetti americano. La descrizione del trademark sembra rimandare a un nuovo videogioco, non è escluso quindi che questo possa essere il titolo di uno dei nuovi progetti targati

Come sappiamo, Respawn Entertainment e Visceral Games sono entrambi al lavoro su giochi dedicati a Star Wars, inoltre DICE sta attualmente sviluppando Star Wars Battlefront 2, quest'ultimo in arrivo a fine anno. Star Wars Rivals potrebbe essere il titolo di uno dei due progetti misteriosi, anche se al momento non ci sono certezze in merito e il trademark potrebbe riguardare magari app o giochi per smartphone e tablet.