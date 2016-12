Star Wars The Old Republic: la community si riunisce per ricordare Carrie Fisher

Anche la community diha voluto riunirsi per ricordare: l'attrice che ha interpretato il ruolo della Principessa Leila è scomparsa nella serata di ieri all'età di 60 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i fan di Guerre Stellari, e non solo.

Nelle scorse ore, centinaia di giocatori di Star Wars The Old Republic sono volati su Alderaan e si sono recati al Castello Organa per omaggiare Carrie Fisher e la Principessa Leila. Un gesto d'affetto per ricordare l'attrice prematuramente scomparsa nella giornata di ieri, martedì 27 dicembre 2016.