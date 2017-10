Star Wars Visceral Games: lo sviluppo del gioco sarà seguito da EA Vancouver

Nonostante la, il progetto legato ain lavorazione presso lo studio non sarà cancellato.ha valutato le attuali condizioni di mercato e ha deciso di apportare profonde modifiche al gioco, che ora sarà sviluppato dasotto la supervisione di

Jade Raymond (responsabile della divisione di Vancouver) si occuperà dunque di supervisionare i lavori, i quali, come detto, saranno portati avanti da un team interno (non ancora svelato) facente capo ai Worldwide Studios e guidato dal Producer Steve Anthony. Non è chiaro invece se Amy Hennig sia ancora coinvolta nello sviluppo del gioco, stando a Kotaku, Amy ed Electronic Arts starebbero definendo in questo ore il futuro videoludico di Star Wars.

I lavori andavano avanti dal 2015 ma negli ultimi mesi alcuni rumor parlavano di un progetto in fase di stallo, che non ha mai realmente convinto la dirigenza del publisher. Nel comunicato in cui si annuncia la chiusura di Visceral, Electronic Arts ha parlato brevemente della volontà di "rendere il gioco in linea con gli attuali gusti del pubblico", lo sviluppo continuerà ma l'uscita è stata rimandata a data da destinarsi.

Star Wars non è più atteso per l'anno fiscale 2019, la finestra di lancio prevista sarà occupata invece dal gioco d'azione in terza persona sviluppato da Respawn Entertainment sotto la guida di Stig Asmussen, Game Director di God of War III.