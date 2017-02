Starblood Arena uscirà ad aprile su PlayStation VR

ha annunciato oggi chesarà disponibile dal 12 aprile in esclusiva su PlayStation VR. Sviluppato in collaborazione con, il gioco è un arena shooter che ci permetterà di esplorare ogni angolo della galassia.

Starblood Arena è stato annunciato alla PlayStation Experience di dicembre, il titolo offrirà una campagna single player e pieno supporto per il multiplayer co-op e versus fino a un massimo di otto giocatori. Quattro le modalità di gioco: Carnage, Team Carnage, Gridiron e Invaders. Starblood Arena sarà disponibile in formato digitale scaricabile dal PlayStation Store e in versione retail in vendita a 39.99 dollari/euro.