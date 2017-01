Starbound ha venduto oltre 2,5 milioni di copie in sei mesi

Gli sviluppatori dihanno annunciato che il gioco ha recentemente raggiunto e superato quota 2.5 milioni di copie vendute in sei mesi, cioè da quando il titolo ha abbandonato la fase early access per fare il suo debutto ufficiale sugli scaffali virtuali.

Il team ha ringraziato tutti i giocatori per questo traguardo ed ha promesso grandi novità in arrivo con i prossimi aggiornamenti, al momento però non sono stati rivelati dettagli riguardo i prossimi contenuti che verranno introdotti in Starbound. Secondo alcuni rumor, inoltre, il gioco potrebbe uscire su Nintendo Switch nel corso del 2017 ma anche in questo caso non ci sono state conferme di alcun tipo, dunque vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni.