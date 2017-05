Starbreeze: i guadagni aumentano del 40%, ma il publisher salterà il prossimo E3

, la compagnia dietro titoli come, ha pubblicato i risultati finanziari relativi al primo trimestre del 2017, dichiarando che i guadagni netti della software house sono aumentati del 40%. Tuttavia, il publisher non sarà presente al prossimo E3 2017.

I guadagni percepiti da Starbreeze nel primo trimestre del 2017 sono aumentati del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, segnando una crescita significativa in termini finanziari. Il publisher ha dichiarato che il gioco più remunerativo è stato Payday 2, motivo per cui il titolo continuerà ad essere aggiornato anche nel corso di quest'anno. Starbreeze non sarà presente al prossimo E3 2017, ma ricordiamo che la compagnia ha mostrato nuove immagini concept per System Shock 3 proprio nella giornata di ieri.