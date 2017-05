Starbreeze: nuova diretta il 10 maggio, presenti System Shock 3 e Psychonauts 2

ha quest'oggi annunciato che lunedì 10 maggio alle 18:00 (orario italiano) terrà un evento livestream su Twitch nel corso del quale saranno condivisi nuovi trailer, anticipazioni, interviste e anteprime esclusive.

Fra i titoli confermati per la diretta troviamo Overkill's The Walking Dead, Psychonauts 2, System Shock 3, RAID: World War II, Crossfire, Dead by Daylight e Deliver Us The Moon. Sono previsti, inoltre, un annuncio speciale dedicato a Payday 2 e un panel in compagnia di Warren Spector, Tim Shafer e Bo Andersson intitolato "Veterans of the Industry”. Per ulteriori informazioni e dettagli rimandiamo al sito ufficiale. Cosa vi aspettate da questo evento e quali sono i giochi che attendete di più fra quelli sopraccitati?