Starbreeze Studio: "i giochi single player non pagano gli stipendi"

Durante il Reboot Develop, Almir Listo diha illustrato la visione dello studio riguardo i giochi single player. Il team svedese adora le esperienze per singolo giocatore ma nella maggior parte dei casi queste non vendono abbastanza da riuscire a generare profitti.

"Riceviamo ancora tanti messaggi di affetto e stima per Brothers A Tale of Two Sons ma difficilmente seguiremo ancora questa strada nell'immediato futuro. Uno dei problemi del gioco era la totale assenza di rigiocabilità mentre il mercato attuale va in direzione contraria, praticamente. Payday è un titolo altamente rigiocabile e ci ha permesso di continuare a produrre nuovi contenuti, i quali hanno generato profitti grazie all'enorme fanbase. Adesso siamo impegnati a sviluppare nuove esperienze multiplayer, il gioco di The Walking Dead avrà la co-op e anche Crossfire supporterà il multiplayer cooperativo."

Cosa ne pensate delel dichiarazioni di Almir Listo?