StarCraft 2 WCS 2017: ecco i prossimi appuntamenti Open Cup e Play Off

: I giocatori didi Europa e Nord America si stanno preparando per un'altra competizione targata. Questi tornei daranno ai contendenti l'opportunità di guadagnarsi un posto nei prestigiosi eventi del, dove potranno confrontarsi con i migliori giocatori professionisti del mondo.

I comandanti si scontreranno in due EU Open Cup online, che si terranno il 15 e il 16 agosto. I migliori 4 giocatori di ogni coppa proseguiranno quindi agli EU Playoffs del 18 e 19 agosto, dove affronteranno gli 8 giocatori meglio piazzati nella classifica della European GrandMaster League. I giocatori del Nord America seguiranno un formato simile, con le NA Open Cup che si terranno il 22 e 23 agosto, seguite dai NA Playoffs il 25 e 26 agosto.

Per ogni regione c'è in palio un montepremi di 10.000 $ e 1.000 Punti WCS, insieme a un viaggio pagato (alloggio incluso) per le WCS Montreal. I migliori quattro finalisti usciti dai Playoff europei e americani si guadagneranno un posto al torneo, dove affronteranno i migliori giocatori professionisti di StarCraft 2 del mondo.



L'azione verrà trasmessa in diretta streaming su Twitch, con il commento di Yoan "ToD" Merlo, James "Kaelaris" Carrol e Kevin "RotterdaM" van der Kooi.