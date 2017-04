ha pubblicato la patch 1.18 die contemporaneamente ha reso il gioco gratuito per tutti. A partire da oggi, l'originalee l'espansionepossono essere scaricati gratis da Battle.net ed utilizzati senza limitazioni di alcun tipo.

Sul sito ufficiale del gioco trovate il download del client per PC e Mac, già aggiornato alla versione 1.18 che include vari bug fix, migliorie al multiplayer online e vede l'introduzione di un sistema anticheat, oltre a migliorare le prestazioni generali e la compatibilità con Windows 7, 8.1 e 10.

Una bella occasione per scoprire (o riscoprire) il primo StarCraft, in attesa di StarCraft Remastered, in uscita su PC durante l'estate.