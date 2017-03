ha annunciato: il primo episodio della popolare serie strategica si prepara a tornare su PC con una riedizione aggiornata che include anche l'espansione

Il publisher ha pubblicato per l'occasione il primo trailer del gioco, che trovate in apertura della notizia. StarCraft Remastered presenterà grafica in alta definizione HD (con supporto per il 4K), dialoghi rivisitati, comparto audio rimasterizzato, matchmaking e comparto online migliorato.

L'uscita di StarCraft Remastered è prevista su PC durante l'estate, il pacchetto includerà come detto anche l'espansione Brood War, la data di uscita precisa non è ancora stata resa nota.