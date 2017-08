StarCraft Remastered a confronto con l'originale in un nuovo video

Lo youtuber Candyland ha pubblicato un nuovo video comparativo per, in cui la riedizione del celebre rts viene confrontata con la versione originale del gioco uscita su PC nel lontano 1998. Il filmato è stato riportato in cima alla notizia.

Il confronto è stato effettuato con la Closed Beta multiplayer di StarCraft Remastered catturata a 4K. Come potete notare nel video, la riedizione di StarCraft presenta un comparto grafico restaurato, proponendo un'interfaccia utente più definita, modelli più dettagliati e il supporto alla modalità di visualizzazione widescreen in alta risoluzione.

Ricordiamo che StarCraft Remastered sarà disponibile su PC dal 14 agosto al prezzo di 14,99 euro (il pacchetto comprende anche l'espansione Brood War).