StarCraft Remastered sarà annunciato il 25 marzo?

Si intensificano le voci su, la scorsa settimana un quotidiano coreano ha confermato l'esistenza del gioco, parlando di un lancio previsto indicativamente tra maggio e giugno. Secondo alcuni rumor, il titolo potrebbe essere annunciato il prossimo 25 marzo durante l'evento "" che si terrà proprio in Corea.

Allo show per festeggiare il diciannovesimo anniversario di StarCraft sarà presente anche Mike Morhaime, CEO e co-fondatore di Blizzard, il quale potrebbe annunciare la tanto rumoreggiata riedizione HD del gioco. Non ci resta quindi che attendere il fine settimana per saperne di più.