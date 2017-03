StarCraft Remastered uscirà a maggio?

Secondo alcuni rumor provenienti dal sito coreano Sports Seoul pubblicherà a maggio (o al più tardi, durante il mese di giugno) una versione rimasterizzata di, con grafica in alta risoluzione e miglior supporto per i servizi di Battle.net.

StarCraft Remastered dovrebbe essere annunciato la prossima settimana, sempre secondo quanto riportato dal sito coreano, tuttavia al momento non ci sono ulteriori riscontri in merito. In attesa di eventuali conferme o smentite, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni. Vi piacerebbe vedere una riedizione di StarCraft con grafica aggiornata? Aspettiamo i vostri pareri nello spazio dedicato ai commenti.