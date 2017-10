arriverà oggi su Nintendo Switch, in attesa che il titolo sia scaricabile dall'eShop il canale YouTube GameXplain ha pubblicato un video che mostra 60 minuti di gameplay del gioco.

L'edizione Switch di Stardew Valley presenta un sistema di controllo ottimizzato per i Joy-Con, per il resto però non sono presenti altri contenuti rispetto alle versioni già in commercio. Il titolo sarà disponibile al prezzo di 14.99 euro, prima di effettuare il download assicuratevi di avere almeno 800 MB di spazio libero per l'archiviazione.