Stardew Valley: annunciata l'edizione retail per PS4 e Xbox One

ha annunciato una partnership conper portaresul mercato retail nei primi mesi del 2017., infatti, sarà il distributore esclusivo della versione pacchettizzata console di questo titolo che, nella versione digitale, ha già venduto circa 2 milioni di copie.

“Abbiamo colto immediatamente l’occasione di portare Stardew Valley ai nostri partner retail. È stato uno dei giochi in versione digitale di maggior successo nel 2016 e personalmente ne siamo innamorati. Per questo siamo lieti di aver l’opportunità di massimizzare la sua utenza attraverso il canale retail, come abbiamo fatto in altri casi di successo come Terraria e Rocket League.” ha dichiarato Ian Howe, Presidente di 505 Games.

“Nel 2016 abbiamo supportato ConcernedApe nel lancio del suo primo gioco, dove i giocatori si ritrovano a gestire una fattoria. I simpatici e amichevoli personaggi e le incantevoli ambientazioni hanno permesso a Stardew Valley di ritagliarsi un posto speciale nei cuori di oltre 2 milioni di giocatori! Adesso stiamo collaborando con 505 Games per portare Stardew Valley sugli scaffali dei negozi, e siamo certi che saranno in grado di pubblicare una versione fisica del gioco degna della vasta community di Stardew Valley.” Ha dichiarato Molly Carroll, Marketing Manager di Chucklefish.

In Stardew Valley dovrete rilanciare una vecchia fattoria, avuta in eredità da vostro nonno.

Dovrete iniziare la vostra nuova vita sfruttando gli attrezzi e il poco denaro a disposizione. Riuscirete a imparare come vivere grazie ai frutti della terra e a trasformare questi campi incolti in una fattoria lussureggiante? Non sarà facile: da quando è arrivata la Joja Corporation, la pace nel villaggio è quasi scomparsa, e il centro del villaggio, un tempo fulcro delle attività sociali, versa in rovina. Ma la valle sembra piena di opportunità, e grazie alla vostra dedizione potreste essere proprio voi a riportare Stardew Valley ai fasti di un tempo. Il gioco sarà disponibil in versione pacchettizzata presso tutti i negozi italiani nei primi mesi del 2017 per PlayStation 4 e Xbox One, al prezzo di €29.99.