Stardew Valley arriverà su Switch questa Estate con nuove feature multiplayer

In occasione della conferenza Nindies riservata ai giochi indipendenti in arrivo sulla nuova console, la casa di Kyoto ha confermato cheuscirà suquesta Estate, introducendo con l'occasione nuove feature multiplayer.

Data la natura ibrida della console, quella Nintendo Switch sarà la prima versione portatile di Stardew Valley, che in questo modo permetterà ai giocatori di interagire in multiplayer in qualsiasi luogo si trovino. Nell'attesa che il noto simulatore venga rilasciato sulla nuova piattaforma Nintendo, vi ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile su PC, Mac, Linux, Playstation 4 e Xbox One. Tra gli altri annunci della conferenza segnaliamo Runner 3, Enter the Gungeon e Yooka-Laylee in arrivo su Switch.