Gli sviluppatori dihanno annunciato che una fase Beta per il comparto multiplayer del gioco partirà verso la fine dell'anno su PC e in anteprima console su Nintendo Switch, in seguito anche su PlayStation 4 e Xbox One.

L'obiettivo del team è quello di aggiungere il multiplayer tramite l'aggiornamento 1.3 previsto all'inizio del 2018 inizialmente su PC, in seguito su Switch e successivamente sulle altre piattaforme. La versione di Stardew Valley per la piattaforma Nintendo è attualmente priva di una data di lancio ma l'arrivo sembra essere previsto per l'autunno, in formato retail e digitale.