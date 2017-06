Stardew Valley: Collector's Edition in arrivo su Switch?

Qualche mese faha annunciato chesarebbe arrivato su Switch nel corso dell'estate. Mentre l'esatta data di uscita rimane ancora ignota, quest'oggi è emersa online un'interessante novità non ancora confermata.

Sul sito del retaliler svedese CDON è infatti comparsa la Collector's Edition del gioco per Nintendo Switch. 505 Games ha già pubblicato nel corso dei mesi scorsi un'edizione speciale per le versioni Playstation 4 e Xbox One, dunque un eventuale approdo anche sulla portatile della Grande N sembrerebbe plausibile. Tuttavia, non essendoci al momento conferme ufficiali da parte del publisher o di Nintendo, vi consigliamo di prendere questa notizia con le pinze.