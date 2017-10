Stardew Valley: in arrivo una patch per la versione Nintendo Switch

Stardew Valley è da ieri disponibile sue la community ha già segnalato i primi bug a. La software house ha quest’oggi affermato di essere al lavoro su una patch volta a risolvere alcuni dei problemi riscontrati.

Per la precisione, i giocatori hanno scoperto alcuni glitch audio, l’impossibilità di selezionare determinati oggetti nel menu di crafting, bug nei comandi durante il mini-gioco Journey of the Prairie King, e crash durante la visualizzazione del diario. L’update si occuperà di eliminare proprio questi errori, tuttavia, al momento non sappiamo quando sarà pubblicato. Restiamo dunque in attesa di novità.

Stardew Valley è disponibile su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.