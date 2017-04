Stardew Valley: l'update 1.2 introduce nuove lingue e bugfix su PC

Lo sviluppatore indipendente statunitense ConcernedApe, al secolo Eric Barone, ha pubblicato un nuovo aggiornamento per la versione PC di Stardw Valley, che porta il gioco alla versione 1.2. Oltre ai consueti bugfix, l'update introduce diverse nuove lingue.

Le nuove traduzioni disponibili in Stardew Valley comprendono tedesco, spagnolo, brasiliano/portoghese, russo, giapponese e cinese semplificato. Tra le note della patch sono segnalati anche alcuni accorgimenti che migliorano l'esperienze dei giocatori che fanno uso di un controller. L'aggiornamento è attualmente disponibile solo per la versione PC, ma sarà presto pubblicato anche su quelle per Xbox One e PlayStation 4.

Vi ricordiamo inoltre che Stardew Valley è previsto questa estate anche su Nintendo Switch con nuove caratteristiche multigiocatore.