Stardew Valley per Nintendo Switch: l'uscita è "piuttosto vicina"

Nel corso di un'intervista condotta all'interno di The Game Informer Show, Molly Carroll diha nuovamente confermato l'uscita disuentro il 2017, aggiungendo che il uso arrivo è "piuttosto vicino".

D'altronde, il team di sviluppo non vuole certo farsi trovare impreparato in occasione della funzionalità multiplayer, prevista per l'inizio del 2018 ma che sarà disponibile in forma Beta prima su PC e Nintendo Switch, e a seguire anche sulle altre piattaforme. Per i fan di Nintendo non resta dunque che attendere con fiducia l'arrivo di Stardew Valley su Switch entro quest'anno. Il titolo è disponibile anche su PC, Xbox One e PlayStation 4.