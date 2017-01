Stardew Valley per Nintendo Switch non uscirà il 3 marzo

ha confermato cheè attualmente in fase di sviluppo per, lo studio ha voluto però smentire alcuni rumor riguardo la finestra di lancio del gioco sulla nuova console della casa di Kyoto.

Stardew Valley non sarà disponibile su Switch al lancio della console, il gioco non sarà quindi scaricabile dal 3 marzo, la pubblicazione è infatti prevista nel corso del 2017, attualmente però non ci sono altri dettagli in merito. Stardew Valley è stato pubblicato su PC e console riscuotendo un buon successo di pubblico e critica e arrivando a vendere oltre 500.000 copie, risultato assolutamente positivo per un prodotto indie di questo tipo.