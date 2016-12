Stardew Valley: riscontrati problemi tecnici su PlayStation 4 Pro

Disponibile originariamente solo su PC via Steam, Stardew Valley ha fatto il suo debutto anche sulle console di ultima generazione: PlayStation 4 e Xbox One. Il lavoro di porting del titolo sviluppato da ConcernedApe, però, non sembra essere soddisfacente, come riportato nelle ultime ore da diversi giocatori.

Nello specifico, i problemi riguarderebbero l’esecuzione del gioco su PlayStation 4 Pro, come testimoniato dall’utente di reddit Retro_Edge. Secondo quanto riportato sul sito di social news, dopo aver giocato a Stardew Valley la PlayStation 4 Pro del sopracitato redditer non risponderebbe al comando di spegnimento: dopo un indeterminato lasso di tempo dall’esecizione dell’input, la console effettuerebbe un hard reset preceduta da tre segnali acustici. Un’ulteriore anomalia segnalata indicherebbe l’impossibilita di cambiare gioco dopo aver avviato Stardew Valley, lasciando il giocatore bloccato alla schermata di boot del titolo che sta cercando di eseguire.

Alcuni commenti simili comparsi nel forum di NeoGAF dedicato al gioco, indicano che non si tratta di un caso isolato. Sebbene al momento il bug sia stato riscontrato solo sulla console mid-gen di Sony, ciò non significa che le versioni PlayStation 4 e Xbox One ne siano esenti, soprattutto considerando che, nel caso del modello base di PS4, si tratta fondamentalmente dello stesso gioco. Voi avete già provato Stardew Valley su console? Avete riportato qualche anomalia? Fatecelo sapere nei commenti.