Stardew Valley: rivelato il peso dell'edizione Nintendo Switch

Dopo l' annuncio della data di uscita diper, nuovi dettagli sull'edizione pensata per la console ibrida della Grande N emergono online tramite la pagina italiana dell'eShop.

I dati presenti sul sito ufficiale ci confermato il peso e il prezzo europeo di questa nuova versione: su Switch occuperà 922,75 MB, e sarà venduto al costo di 13.99 euro. Purtroppo, come nelle altre edizioni, la lingua italiana non sarà presente, il gioco è stato infatti ufficialmente localizzato solamente in giapponese, spagnolo, tedesco, russo, portoghese, cinese e inglese. Stardew Valley sarà disponibile su Switch a partire dal 5 ottobre. Per tutti i dettagli sul titolo, vi invitiamo a leggere la recensione della versione PS4.