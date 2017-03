Stardock: il fotorealismo potrebbe essere raggiunto in questa generazione

Recentemente abbiamo riportato le dichiarazioni di Jamie Fisher di, il quale parlava delcome di un obiettivo raggiungibile durante la prossima generazione di console. Oggi il CEO diribatte a queste affermazioni.

Secondo Brad Wardell, il traguardo in questione potrebbe essere raggiunto già durante questo ciclo di console: "In realtà, parlando a livello assolutamente personale, penso che sia possibile raggiungere il fotorealismo in questa generazione, ma molto dipende anche dai vari engine... la maggior parte dei motori attuali sono stati scritti all'inizio degli anni 2000, sicuramente sono stati aggiornati e modificati ma si basano ancora su vecchie regole. Oggi molte cose sono cambiate, gli hardware sono onestamente abbastanza poteti per raggiungere qualcosa di molto vicino al fotorealismo, solamente che i motori attuali non lo permettono. Ma sono certo che le cose cambieranno nel prossimo futuro."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?