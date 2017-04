State of Decay 2 avrà 3 mappe al lancio

Tramite un post sul blog ufficiale del gioco,ha oggi annunciato chepresenterà tre mappe al lancio. Secondo quanto riferisce lo sviluppatore, ognuna di queste mappe sarà grande tre volte tanto quella presente nel capitolo originale della serie.

"Aspettatevi di vedere ambienti, punti di riferimento e location decisamente differenti, layout che condurranno a strategie distinte, ed anche diversi tipi di missione", si legge sul blog del titolo.

La scelta di optare per tre mappe in questo seguito, è dovuta al fatto di non voler stuccare il giocatore proponendogli costantemente lo stesso setting da esplorare. La varietà delle mappe dovrebbe quindi tenere sempre alta la curiosità di chi gioca, così da non indurre una sensazione di déjà-vu. Chissà, dunque, che la software house non possa aggiungere altre mappe anche post-release.

Ricordiamo che la data di lancio di State of Decay 2 sarà annunciata all'E3 2017. Il titolo farà parte della lineup di lancio di Xbox Scorpio, di cui oggi abbiamo finalmente scoperto le specifiche tecniche e tanti altri dettagli.