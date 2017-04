State of Decay 2: la data di uscita verrà annunciata all'E3

Mancano ancora diverse settimane all'E3 2017, ma la rete si sta già movimentando al riguardo, e i team di sviluppo iniziano ad accennare qualcosa sui propri propositi. Approfittando dell'occasione,ha ufficialmente dichiarato che la data di uscita diverrà svelata proprio durante la fiera di Los Angeles.

L'annuncio è stato confermato alcune ore fa tramite il profilo Twitter ufficiale di State of Decay (potete trovare il tweet originale riportato in calce alla notizia).

Non ci resta quindi che attendere l'evento per sapere quando potremo ufficialmente mettere le mani su State of Decay 2, che è al momento in sviluppo per PC e Xbox One.